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Nazilli CHP’den 96. Yıl kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kuruluşunun 96.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:27
Nazilli CHP’den 96. Yıl kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kuruluşunun 96. yılı nedeniyle kutlamalar devam ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’ın Nazilli ilçesinde de ilk kutlama Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.


CHP Nazilli İlçe Örgütü tarafından düzenlenen İstasyon Meydanındaki törene Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.


Tören sonunda günün anlam ve önemine ithafen bir konuşma yapan CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Kurnaz,“Umudun adı, ülkemizi kurtaran ve kuran Cumhuriyet Halk Partimiz 96 yaşında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet’ten önce 9 Eylül 1923’te Cumhuriyet Halk Partisini kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisine gönül verenler olarak onuru ve haklı gururu yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Partimiz rejimlerin, devletlerin imparatorlukların yıkılmasına rağmen 96 yıldır çağdaşlığın, demokrasi ve insan haklarının, ulus devlet modelinin ve laikliğin yıkılmaz kalesi olarak ayaktadır, yaşamaktadır" diyerek başta Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Atatürk olmak ebediyete intikal eden tüm partilileri sevgi ve özlemle andığını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:27
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