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Aktüel

NAZBOT-1’in ilk mesaisi Koca Cami’de

Nazilli Belediyesi tarafından, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT-1 ilk mesaisini tarihi Koca Cami’de yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:57:25 -
NAZBOT-1’in ilk mesaisi Koca Cami’de

Nazilli Belediyesi tarafından, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT-1 ilk mesaisini tarihi Koca Cami’de yaptı.


Kovid-19 önlemleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs’ta yeniden açılacağı duyurulan camileri dezenfekte çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyesi, yapay zeka robot NAZBOT-1 ile faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


İlk mesaisini tarihi Koca Cami’de yapan NAZBOT-1, sahip olduğu UVC lambalar ile virüs ve bakterileri yok ederken aynı zamanda kimyasal kullanmadan hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlama özelliği ile tam not aldı.


NAZBOT-1’in Koca Cami’nin tamamını 25 dakikada dezenfekte ettiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “29 Mayıs öncesi ilçemizdeki camilerimizin dezenfekte edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Bu noktada yapay zeka robotumuz NAZBOT-1 ile hızlı ve etkin bir şekilde sonuç alıyoruz. Türkiye’de dezenfekte çalışmalarına bambaşka bir boyut kazandırdığımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

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