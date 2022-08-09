NAZAR'ın teslimat tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda yer alan bilgilere göre Tulyum Katkılı Fiber Lazer Teknolojisi Geliştirilmesi (NAZAR) Ar-Ge Projesinin Karaya Konuşlu Çok Bantlı Lazer Elektronik Taarruz Sistemi Prototip-1’in Eylül 2022 içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanmaktadır.

NAZAR Sistemi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan NAZAR Projesi’nin 1. Fazı kapsamında geliştirilen NAZAR Kara Sistemi, ilk kez IDEF 2021 Fuarı’nda Meteksan Savunma standında sergilenmişti. NAZAR Kara Sistemi temel olarak kritik önemi haiz üs ve tesisleri korumak için EO/IR güdümlü füzelere karşı geniş bant son teknoloji lazer fonksiyonel imha kabiliyeti sağlıyor.

Dünya’da çok az sayıda ülkenin üzerinde çalıştığı bir teknolojiyi barındıran NAZAR Projesi, lazer fonksiyonel imha kabiliyeti ile ülkemiz adına çok kritik bir proje olarak gösteriliyor. Sistem, EO ve IR güdümlü mermileri tespit ve bu özellikteki mermilere karşı yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleri uygulama kabiliyetine sahip olarak geliştirildi. Böylece EO/IR güdümlü mermilerin uzak mesafelerden etkisiz hale getirilmesi mümkün olabilecek.

NAZAR yalnızca bilinen EO/IR güdümlü füzelere karşı etkili olmakla kalmayıp, aynı zamanda geniş bant çalışma kabiliyeti sayesinde asimetrik tehditlere karşı avantaj sağlayacak keşif ve gözetleme özelliklerine de sahip olacak şekilde geliştirildi. Sistem, ayrıca genel etkinliği artırmak maksadıyla diğer sensör ve sistemlerle entegre olarak çalışabilecek.

NAZAR ilk aşamada mobil bir platform üzerinde harekât ihtiyaçlarına uygun olarak istenilen mevkilere kolayca taşınarak kullanılabilecek. Sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan elektrik kendi jeneratörü ile sağlanırken, harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmuyor.

NAZAR Projesi’nin 1. Fazında geliştirilen Kara Sistemi’nin ardından, savaş gemilerinin Güdümlü Mermilere Karşı Savunma (GMKS) kabiliyetlerini artırmak maksadıyla gerekli modifikasyonlar yapılarak askeri gemilere de konuşlandırılacak. Ayrıca lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha tekniklerinin geliştirilmesi, denenmesi ve değerlendirilmesi için test ve eğitim yardımcısı olarak da kullanılabilecek.

DefenceTürk