Nayib Bukele, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’na benziyor
Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele çok konuşulup tartışıldı. Dedesi Filistinli olan Bukele'nin babasının da sonradan İslamiyeti seçerek yaptırdığı camilerin imamlığını üstlendiği ortaya çıktı. Ahmet Hakan da işte bu ilginç ismi bugünkü köşesine taşıdı. Hürriyet'teki yazısına Bukele'nin fotoğrafını koyan Hakan, "El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan ziyade AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’na benziyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele çok konuşulup tartışıldı. Dedesi Filistinli olan Bukele'nin babasının da sonradan İslamiyeti seçerek yaptırdığı camilerin imamlığını üstlendiği ortaya çıktı. Ahmet Hakan da işte bu ilginç ismi bugünkü köşesine taşıdı. Hürriyet'teki yazısına Bukele'nin fotoğrafını koyan Hakan, "El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan ziyade AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’na benziyor" ifadelerini kullandı. İşte o dikkat çekici yazı:
"El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin fotoğraflarına bakınca...
Kendimi şöyle derken yakaladım:
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El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan ziyade...
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’na benziyor.
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El Salvador Cumhurbaşkanı’na saygım sonsuz ama benzetmeden de duramadım."