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NAVTEX ne demektir? Türkiye neden NAVTEX yayınladı?

NAVTEX ne demektir? Türkiye neden NAVTEX yayınladı? Yunanistan neden Türkiye'nin NAVTEX yayınına tepki gösterdi?

Yeniakit Publisher
2020-07-22 07:41:00 - 2020-07-22 07:45:13
NAVTEX ne demektir? Türkiye neden NAVTEX yayınladı?

Türkiye, Libya ile yapmış olduğu deniz yetki sınırlama anlaşması ile elde ettiği hakları kullanarak; Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede araştırma yaptığını belirtmek için NAVTEX yayınladı. Türkiye, bu bölgede Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile yapılacak olan sondaj faaliyetlerini emniyetli bir şekilde yürütmek için Türkiye diğer gemileri NAVTEX yayını uyardı.

NAVTEX nedir? Neden NAVTEX yayınlanır?

Navigational Telex kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan NAVTEX uluslararası orta frekansta (518 kHz) ve yaklaşık 740 KM uzaklığa kadar yayın yapan; gemilere tehlike, emniyet ve hava raporu uyarıları göndermek amaçlı kullanılan bir cihazdır. NAVTEX yayınları tek yönlü olup ücretsizdir.

Türkiye'nin NAVTEX yayını sonrasında Yunan haber kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Meis adasına yöneldiğini duyurarak savaş çığırkanlığı yaparken, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü.

Ayrıca Türkiye'nin yapmış olduğu NAVTEX ilanı sosyal medyada da oldukça fazla ilgi gördü. #Τουρκια etiketi ile sosyal medyada yankı bulan NAVTEX ilanı, özellikle Yunanistan tarafında oldukça fazla olumsuz yorum içeren paylaşımlar aldı.

 

 

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