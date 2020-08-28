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Aktüel "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağına önleme yapıldı
Aktüel

"Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağına önleme yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı: - "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:09:32 -
"Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağına önleme yapıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.

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