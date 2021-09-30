  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle merdivenli yola girmişti: Görüntüler ortaya çıktı!
Gündem

Navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle merdivenli yola girmişti: Görüntüler ortaya çıktı!

Ümraniye’de bir sürücü, otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle merdivenli yola girdi. Otomobil merdivenlerden yuvarlanarak takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:09:00 -

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Osman Karaoğlan 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak’a girdi. Fakat sokağın merdivenli olması nedeniyle Karaoğlan’ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.

Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yapıp merdivenli yola gidiyor. Otomobil kontrolden çıkarak takla atıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay