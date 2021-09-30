Navigasyon hatası canından ediyordu! "Sağ yapmamla takla atmam bir oldu"
İstanbul Ümraniye'de cep telefonunun navigasyon uygulamasıyla aradığı adrese gitmeye çalışan sürücü, merdivenli sokağa girdi ve aracıyla takla atarak aşağı yuvarlandı. Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, videoda sokakta ilerleyen otomobilin dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attığı görülüyor.
Ümraniye Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta seyir halinde olan 41 EJ 310 plakalı aracın sürücüsü Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.
Takla attıktan sonra duvara çarparak durdu
Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu. Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.
"Sağ yapmamla takla atmam bir oldu!"
Karaoğlan, "Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum" şeklinde konuştu.
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
Öte yandan sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor.