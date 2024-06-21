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Dünya Navalni'nin eşi, Rusları seçimde Putin'e karşı ifade için çağırdı! Teklifini reddedip gelen tepkiler de var
Dünya

Navalni'nin eşi, Rusları seçimde Putin'e karşı ifade için çağırdı! Teklifini reddedip gelen tepkiler de var

Yeniakit Publisher
2024-06-21 00:58:00 - 2024-06-21 01:26:21
Navalni'nin eşi, Rusları seçimde Putin'e karşı ifade için çağırdı! Teklifini reddedip gelen tepkiler de var

Rusya’da tutulduğu cezaevinde geçtiğimiz ay hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, Rusları 17 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı muhalefetlerini ifade etmeye çağırdı.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre Yulia Navalnaya bugün yaptığı açıklamada, oy verme merkezine 17 Mart öğle saatlerinde hep birlikte gitme çağrısında bulundu.

Navalnaya, “Bundan sonra ne yapacaksınız? Seçim sizin. Putin dışında herhangi bir adaya oy verebilirsiniz. Oy pusulasını mahvedebilirsiniz, üzerine büyük harflerle ‘Navalni’ yazabilirsiniz” dedi.

Putin’in son yıllardaki en etkili muhaliflerinden biri olan Navalni, ‘aşırılık’ suçundan hüküm giyerek, 19 yıllık hapis cezasını çekmekte olduğu cezaevinde 16 Şubat’ta 47 yaşındayken hayatını kaybetti.

Kremlin’in uyarıları üzerine gözaltına alınma riskine rağmen, Moskova’da bir kilisede düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.  Teklifini reddedip gelen tepkiler var, destek verenlerde var.

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