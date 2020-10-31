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Ekonomi Naturelgaz, SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı
Ekonomi

Naturelgaz, SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:52:25 -
Naturelgaz, SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı

İSTANBUL (AA) - Naturelgaz'ın, SOCAR Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtım operasyonlarını devralma sürecini tamamladığı bildirildi.

Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, şirketin 32 milyon 411 bin 12 liralık devir bedelini tek seferde ve nakit olarak ödediği ifade edildi.

Devralmayla birlikte daha güçlü mali tablolarla halka arzı hedefleyen şirketin, daha önce Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapılan halka arz başvurusunu geri çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Naturelgaz Yönetim Kurulu toplantısında, SOCAR LNG'nin Naturelgaz'a getireceği katma değer ve birleşmenin Naturelgaz şirket değerinde yaratacağı pozitif etki göz önüne alınarak Naturelgaz'ın birleşme öncesi mali sonuçlarını gösteren 30 Haziran 2020 mali tablolarıyla SPK'ye yapmış olduğu halka arz başvurusunun geri çekilmesine karar verildi. Bu kapsamda Naturelgaz'ın halka arz başvurusunun, 2020 yıl sonu için öngörülen kar rakamı ve birleşme işleminin sonuçlarıyla beraber 31 Aralık 2020 mali tablolarıyla yapılması, bu süreçte de stratejik ortaklık teklifleri dahil stratejik opsiyonların yeniden değerlendirilerek alternatiflerin gözden geçirilmesi planlanıyor."

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