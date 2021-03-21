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Ekonomi Naturelgaz, 8,5 TL’den talep toplayacak
Ekonomi

Naturelgaz, 8,5 TL’den talep toplayacak

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka açılma için onay alan Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz’ın, 8,50 lira fiyatla 25- 26 Mart’ta talep toplanarak halka arz edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:43:00 -
Naturelgaz, 8,5 TL’den talep toplayacak

Naturelgaz, 2021 yılının ilk halka arz edilen enerji şirketi olacak. SPK’nın son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz’ın, 8,50 lira fiyatla 25-26 Mart’ta talep toplanarak halka arz edileceği kaydedildi. Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzın şirketin hedeflerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Başarılı bir şirketiz. Özellikle CNG’de Türkiye’de satış hacmi bakımından lideriz ve Avrupa’nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız. Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı planlıyoruz.”

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