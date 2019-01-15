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NATO'yu tehdit ettiler: Gemiler çıkamaz

Rusya lideri Vladimir Putin'in nezdinde Kırım Daimi Temsilcisi Muradov, Rusya'nın izni olmadan NATO'ya ait gemilerin Azak Denizi'ne çıkamayacağını açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 15:56
NATO'yu tehdit ettiler: Gemiler çıkamaz

Rusya lideri Vladimir Putin nezdinde Daimi Temsilcisi, Kırım Hükümeti Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Rusya'nın izni olmaksızın NATO gemilerinin Azak Denizi'ne çıkmasının mümkün olamayacağını açıkladı.

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna'nın 2003'te imzaladığı bir anlaşma uyarınca yabancı ülkelerin gemilerinin sadece her iki tarafın da izniyle Azak Denizi'ne girebileceği hatırlatmasını yaptı.

Muradov ayrıca, Moskova'nın böyle bir şeye izin vermeyeceğini de vurguladı.

Muradov, Ukrayna hükümetinin Kerç Boğazı'nda kasım ayında gerçekleştirdiği provokasyonu, Rusya sınırında durumun istikrarsızlaşmasından çıkarı olan Batılıların gemilerini bölgeye davet etmek için gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Kerç Boğazı'ndan gemilerle geçme planı

Ukrayna'nın ‘Geçici Olarak İşgal Altında Bulunan' bölgeler bakanı Yuriy Grımçak geçtiğimiz hafta, Kiev'in, Kerç Boğazı'ndan gemileri geçirme girişimlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun danışmanı Yuriy Biryukov ile Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi başkanı Aleksandr Turçinov, Kerç Boğazı'nı gemilerle geçme planlarını dile getirmişlerdi.

Kerç Boğazı'nda Ukrayna provokasyonu

Kasım ayı sonunda Ukrayna'ya ait üç savaş gemisi Rusya sınırlarını ihlal etmiş ve Karadeniz'den Kerç Boğazı'na doğru yönelmişti. Bunlardan biri, Rusya makamlarının çağrılarına aldırmayarak tehlikeli manevralara girişmişti. Bunun sonucunda gemilere el konulmuş ve Ukraynalı denizciler tutuklanmışlardı. Ayrıca denizciler aleyhine sınır ihlalinden ceza davası açılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise olayı provokasyon olarak nitelemiş ve denizciler arasında Ukrayna gizli servisinden iki kişinin bulunduğunu, bu özel operasyonu onların yönettiğini söylemişti.

Putin ayrıca, Poroşenko'nun seçimler arifesinde reytinginin düşük olması yüzünden Ukrayna makamlarının böyle bir adım attıklarına emin olduğunu da belirtmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:56
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