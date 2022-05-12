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Dünya NATO'ya girmek istediklerini açıkladılar! Rusya'nın cevabı çok sert oldu
Dünya

NATO'ya girmek istediklerini açıkladılar! Rusya'nın cevabı çok sert oldu

Finlandiya'nın NATO'ya girmek istediklerini açıklamasının ardından Rusya'dan çok sert bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir' denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 14:11:00 -
NATO'ya girmek istediklerini açıkladılar! Rusya'nın cevabı çok sert oldu

Finlandiya'nın NATO'ya ivedilikle başvurulması yönündeki açıklamasına, Kremlin'den anında cevap geldi.

Açıklamada "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya bir tehdittir . NATO'nun gelişmesi dünyayı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak." ifadelerine yer verildi.

Finlandiya'dan NATO açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve başbakanı bugün yaptıkları açıklama ile NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurdu.

Finlandiya merak edilen kararı konusunda ilk sinyali bugün verdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve başbakanı bugün yaptıkları açıklama ile NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada, “NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin'den sert uyarı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını iddia etti:

"Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için tehdittir. NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı daha güvenli bir yer yapmaz."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise; "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" dedi.

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov ise Finlandiya'yı açıkça tehdit ederek, "Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya'nın 'meşru hedefi' olur ve ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır" demişti.

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