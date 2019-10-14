NATO'dan yeni Türkiye açıklaması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında son dakika açıklaması yaptı. Stoltenberg açıklamasında, "Türkiye'nin operasyonun gerginliği artırma riski var" derken, Ankara yönetiminin itidalli davranmasını beklediğini söyledi. NATO Başkanı ayrıca, terör örgütü DAEŞ'ı yok etme anlamında elde edilen kazanımların korunması gerektiğini kaydetti.

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