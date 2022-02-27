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Dünya NATO'dan Ukrayna için yeni adım!
Dünya

NATO'dan Ukrayna için yeni adım!

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO müttefiklerinin Rusya’nın işgaline karşı direnen Ukrayna’ya silah, mali ve insani yardım desteğini artıracakları aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 21:14:00 -
NATO'dan Ukrayna için yeni adım!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4’üncü güne girdi. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO Müttefikleri, Rusya'nın geniş çaplı işgaline karşı kendisini savunmaya devam eden Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini artırıyor. Binlerce tanksavar, yüzlerce hava savunma füzesi ve binlerce küçük silah ve mühimmat stoğu Ukrayna'ya gönderiliyor. Müttefikler ayrıca, Ukrayna güçlerine yardım etmek için tıbbi malzeme de dahil olmak üzere milyonlarca euro değerinde mali yardım ve insani yardım sağlıyor” denildi.

Açıklamada, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Krallık ve ABD’nin Ukrayna’ya halihazırda önemli miktarda askeri sevkiyat yaptığı ifade edilerek, Ukrayna’nın NATO müttefiklerinden Javelin füzeleri ve uçaksavar füzeleri de dahil olmak üzere kritik silahların yanı sıra milyonlarca avroluk mali yardım aldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, “Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Macaristan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD mültecilere insani yardım teklif ediyor veya sınırlarını açıyor. Hırvatistan, Polonya ve Romanya şimdiden Ukraynalı mültecileri ağırlıyor” ifadelerine yer verildi.

“Nefsi müdafaa BM Şartı'nda yer alan bir haktır”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı açıklamada, “Müttefiklerin ek askeri teçhizat, mali yardım ve insani yardımla Ukrayna'yı desteklemek için adım atmasını memnuniyetle karşılıyorum. Nefsi müdafaa BM Şartı'nda yer alan bir haktır ve müttefikler Ukrayna'nın bu hakkı korumasına yardım etmektedir. Bu, NATO'nun Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğinin açık bir mesajını veriyor” diye konuştu.

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