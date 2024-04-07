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Dünya NATO'dan Ukrayna açıklaması: Çatışma sona erse bile...
Dünya

NATO'dan Ukrayna açıklaması: Çatışma sona erse bile...

Yeniakit Publisher
2024-04-07 01:48:00 -
NATO'dan Ukrayna açıklaması: Çatışma sona erse bile...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için uzun yıllar boyunca desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın yakında bir gelecekte sona ermesi halinde bile ittifakın Kiev'i daha uzun yıllar desteklemesi gerektiğine inandığını vurguladı.

İttifak üyelerinin Temmuz ayına kadar Kiev'e uzun vadeli finansman sağlanması konusunda bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu ifade eden Stoltenberg, "İnandığımız ve umduğumuz gibi çatışma yakın gelecekte sona erse bile, savunmasını güçlendirmek ve gelecekteki saldırıları caydırmak için Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca desteklememiz gerekecek" dedi.

Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunma olasılığı sorusuna verdiği yanıtta Stoltenberg, Ukrayna'ya henüz herhangi bir taviz verme çağrısında bulunmadıklarını ve 'gerçek barışın' ancak Ukrayna'nın üstünlüğü ele geçirdikten sonra mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Stoltenberg, "Nihayetinde hangi tavizler vermeye hazır olduğuna karar vermek Ukrayna'ya kalacaktır. Ukraynalı yetkililere müzakere masasında kabul edilebilir bir sonuç elde edebilecekleri bir konumda olmalarını sağlamalıyız" dedi.

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