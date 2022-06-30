NATO’dan Türkiye’ye teşekkür! İsveç ve Finlandiya’ya davet

Hacı Yakışıklı Madrid

NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya’yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı. İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesinin ardından yayınlanan bildiride, şunlar ifade edildi: “Bugün Finlandiya ve İsveç’i NATO üyeleri olmaya davet etme kararı aldık ve katılım protokollerini imzalama konusunda anlaştık. İttifaka her katılımda müttefiklerin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü muhtırayı memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç’in katılımı bu ülkeleri daha güvenli, NATO’yu daha güçlü ve Avro-Atlantik bölgesini daha emniyetli yapacak. Katılım süreci dahil olmak üzere Finlandiya ve İsveç’in güvenliği ittifak için doğrudan önem taşımaktadır.”

Rusya ve Çin tehdidine dikkat çekildi

Bildiride liderler, birlik ve dayanışma mesajı vererek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadı. Ukrayna ile dayanışmaya, ülkenin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına bir kez daha vurgu yapıldı ve bu ülkeye yönelik güçlendirilmiş destek paketi üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi. NATO’ya yönelik tehditler hakkında ise, “Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine, Avro-Atlantik bölgesindeki istikrar ve barışa en ciddi ve doğrudan tehdittir. Her türü ve şekliyle terörizm halklarımızın güvenliğine, uluslararası istikrar ve refaha doğrudan tehdit olmaya devam etmektedir” ifadesi kullanıldı ve bu tehditlerle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. NATO liderlerinin kabul ettiği Stratejik Konsept belgesinde ise, “Rusya, müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdittir. Zorlama, yıkma, saldırganlık ve ilhak yoluyla etki ve doğrudan kontrol alanları oluşturmaya çalışıyor. Çin’in hırsları ve zorlayıcı politikaları, çıkarlarımıza, güvenliğimize ve değerlerimize meydan okuyor” denildi.

Zirvenin yıldızı Erdoğan

Bu arada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, oturuma video konferans aracılığıyla katılarak konuşma yaptı. Bildirinin ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, “Zirvede çok önemli bir karar aldık. Türkiye, İsveç ve Finlandiya’ya teşekkür etmek istiyorum. Davetimizi kabul ettiler. Bu Türkiye için iyi bir anlaşmadır. Bu Finlandiya ve İsveç için de iyi bir anlaşmadır. Bu NATO için de iyi bir anlaşmadır” dedi.