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Gündem NATO'dan Türkiye'ye telefon
Gündem

NATO'dan Türkiye'ye telefon

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak orman yangınları nedeniyle dayanışma mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 12:45:00 - 2021-08-05 13:06:42
NATO'dan Türkiye'ye telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti. NATO'nun Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu belirtmişti.

Görüşmede ayrıca, Afganistan'daki durum da ele alındı.

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