NATO'dan Türkiye paylaşımı!
Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86’ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntüleri NATO tarafından paylaşıldı.
NATO Hava Komutanlığı, X sosyal medya platformundan Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86’ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.
NATO'dan yapılan paylaşımda, "İttifakın ortak savunmasına bağlılığın bir göstergesi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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