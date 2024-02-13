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Gündem NATO'dan Türkiye paylaşımı!
Gündem

NATO'dan Türkiye paylaşımı!

Yeniakit Publisher
2024-02-13 20:39:00 -

Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86’ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntüleri NATO tarafından paylaşıldı.

NATO Hava Komutanlığı, X sosyal medya platformundan Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Romanya Feteşti 86’ncı Hava Üssünde görev yapan Türk F-16'larının görüntülerini paylaştı.

NATO'dan yapılan paylaşımda, "İttifakın ortak savunmasına bağlılığın bir göstergesi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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