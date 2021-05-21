NATO’dan Türk zırhlısını tanıttı! Bu gurur hepimizin…

TRT Haber'in haberine göre, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) sosyal medya hesabından Türkiye paylaşımı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki "Vuran" zırhlı aracını tanıtan videoyu yayınladı.

"Vuran, bu misyon için hayati önem taşıyor"

Türkiye'nin NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin bu yılki liderliğini üstlendiği hatırlatıldı. "Vuran" zırhlı araçlarının bu misyon için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

NATO hesabından paylaşılan görüntüde, "Videoyu izleyin ve Vuran ile tanışın" ifadesi yer aldı.

Teknik özellikleri de paylaşıldı

Türk askerleri ve Vuran zırhlılarına ait görüntülerin bulunduğu videoda, Vuran'a ait teknik bazı özelliklere de yer verildi.

4x4 hafif zırhlı taktik tekerlekli yerli zırhlı araçlarının harekatlarda görev aldığı,

yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip olduğu gibi bazı özelliklerine dikkat çekildi.

Türk zırhlısının, yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabildiği de vurgulandı.