0553 313 94 23

NATO'dan skandal S-400 açıklaması

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından NATO'dan açıklama geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:49
NATO'dan skandal S-400 açıklaması

NATO, S-400'ün ilk parçalarının Türkiye'ye gelmesi hakkında bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Türkiye'nin S-400 almasından endişe duyulduğu" kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:49
  1. NATO
  2. S-400

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor
    1. Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor
    2. Uyuşturucu ticaretine tutuklama
    3. Ölümlü kazaya karışan tır şoförüne 8..
    4. Mazıdağı’nda elektrik kesintisi..
    5. Yarım asırlık birikimi..
    6. Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’..
    7. Osmaniyeli sporcular Avrupa’da..
    8. 49 ayrı dosyadan aranan cezaevi..
    9. Vali, Emet’te muhtarlarla bir araya..
    10. Erdoğan'dan Dengir Mir Mehmet Fırat..
    11. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    12. Yunanistan'dan darbeci Guaido'ya tam..
    13. Artuklu’ya bağlı 31 mahallede elektrik..
    14. Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli..
    16. "Şehir hastanelerini sevklerin..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı..
    18. Başsavcılıktan "15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe..
    20. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    21. Nevşehir’de kardeş kavgası: 1 yaralı
    22. Peter Crouch futbolu bıraktı
    23. Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi
    24. Oğlunu döverek öldüren babaya ilk..
    25. Birini yere sermeseydim muhtemelen..
    26. Körfez, 15 Temmuz nöbetine hazır
    27. Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez,..
    28. Muhtarlık bürosunu soymak istediler
    29. Yeşilyurt’da ‘açık kapı’ uygulaması
    30. Rektör Gür’den 15 Temmuz mesajı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!