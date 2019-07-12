NATO'dan skandal S-400 açıklaması S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından NATO'dan açıklama geldi.

NATO, S-400'ün ilk parçalarının Türkiye'ye gelmesi hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin S-400 almasından endişe duyulduğu" kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.