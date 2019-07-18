0553 313 94 23

NATO'dan S-400 açıklaması... 'NATO'dan çıkarılması...'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. S-400 meselesini küçümsemiyorum, ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'lerden çok daha fazlasıdır." dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 06:40
NATO'dan S-400 açıklaması... 'NATO'dan çıkarılması...'

Aspen Enstitüsü tarafından ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen yıllık güvenlik konferansına katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 alım sürecini yakından takip ettiklerini ve konuyu ilgili birimler arasında konuştuklarını anlatan Stoltenberg, "Ne tür savunma sistemlerini alacaklarına her bir ülke kendisi karar verir. Fakat NATO için önemli olan şey (bu sistemlerin NATO sistemleriyle) uyumlu çalışıp çalışmamasıdır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, "Türkiye'nin aldığı S-400 sistemleri NATO'nun hava savunma sistemine entegre olmayacak çünkü bunlar bir arada çalışabilir sistemler değil. Zaten Türkiye de böyle bir talepte bulunmadı." değerlendirmesini yaptı.

''Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı''

Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. S-400 meselesini küçümsemiyorum ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'den çok daha fazlasıdır. Türkiye, DEAŞ'la mücadelede anahtar bir müttefiktir. Türkiye ayrıca Balkanlarda, Kosova'da ve Afganistan'da birçok NATO operasyonlarına katkı sağlıyor. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye, S-400'den çok daha fazlasıdır. Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek. Ancak geldiğimiz noktadan dolayı endişeliyim çünkü Türkiye artık F-35 programının bir parçası olmayacak." diye konuştu.

Türkiye'nin ABD'den Patriot sistemlerini veya İtalya-Fransa ortaklığı Eurosam'dan füze sistemlerini almak maksadıyla birtakım görüşmelerini sürdürdüğünü de kaydeden Stoltenberg, bu görüşmelerin önemine vurgu yaptı. 

''Hiçbir müttefik NATO'dan çıkarılmasını gündeme getirmedi''

S-400 alımının ardından Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gibi bir tartışmanın olup olmadığı şeklindeki soruya Stoltenberg, "Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve hiçbir müttefik böyle bir konuyu gündeme getirmedi çünkü görüyoruz ki hepimiz bir diğerine bağımlıyız." yanıtını verdi.

Stoltenberg, S-400 ile başlayan anlaşmazlığı çözemedikleri durumda da bunun ittifaka etkisinin minimum olması için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı kaydedilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını kaydederek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 06:46
  1. Türkiye
  2. nato
  3. Jens Stoltenberg
  4. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  5. nato'dan Türkiye açıklaması
  6. nato'dan s-400 açıklaması
  7. nato açıklaması
  8. Türkiye nato'dan çıkarılacak mı?
  9. Türkiye ve nato
  10. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun hapis cezası onaylandı
    1. Eski Arjantin Devlet Başkanı..
    2. NATO'dan S-400 açıklaması... 'NATO'dan..
    3. Temsilciler Meclisi Yemen tasarısını..
    4. "YPG/PKK, masum Kürtleri hedef alan..
    5. Beykoz’da kundaklama iddiası polisi..
    6. Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj..
    7. Başkent’te aday sürücü yayaya çarptı
    8. İnsan tacirinden küstah sözler.....
    9. Emniyet Genel Müdürü değişti... İşte..
    10. Acı haber! Bir asker şehit oldu
    11. Torba kanun Meclis'ten geçti... 6 ay..
    12. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Küresel..
    13. 50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok..
    14. "NATO'nun Türkiye ile iş birliği,..
    15. Aşırı yağış sel ve toprak kaymasına..
    16. Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı..
    17. Bursa'da ahır yangını
    18. GÜNCELLEME - Düzce'de su baskını ve..
    19. Balıkesir'de bir evde patlama ve..
    20. ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı
    21. Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş..
    22. Düzce'de su baskını ve toprak kayması
    23. Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur..
    24. Tartışanlara müdahale edince..
    25. Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet..
    27. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü,..
    28. Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını..
    29. BM’den Macaristan’a "göçmen" tepkisi
    30. Sincan Belediyesi’nin AKP’li Meclis..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir
    Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir