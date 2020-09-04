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Aktüel NATO'dan Navalnıy'ın zehirlenmesine uluslararası karşılık verilmesi çağrısı
Aktüel

NATO'dan Navalnıy'ın zehirlenmesine uluslararası karşılık verilmesi çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:20:42 -
NATO'dan Navalnıy'ın zehirlenmesine uluslararası karşılık verilmesi çağrısı

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yönelik suikast girişiminin uluslararası karşılığı olması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyinin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın NATO müttefikleriyle Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ilişkin laboratuvar bulgularını paylaştığını aktaran Stoltenberg, "Aleksey Navalnıy'ın askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde Noviçok ile zehirlenmesine ilişkin şüphe götürmeyen kanıt mevcut." diye konuştu.

Stoltenberg, sinir sistemini etkileyen madde kullanımının "korkunç" olduğunu, bütün müttefiklerin bu saldırıyı kınadığını belirtti.

Herhangi bir kimyasal silah kullanımının, uluslararası norm ve kuralların kabul edilemez bir ihlali olmakla birlikte insan hayatına da saygısızlık olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Rusya'nın artık yanıtlaması gereken ciddi soruları olduğu konusunda hemfikir." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın tarafsız bir uluslararası soruşturma için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile tam anlamıyla iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Saldırı sorumlularının belirlenmesi ve adalet önüne çıkartılması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın Noviçok programını açıklığa kavuşturması gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, söz konusu saldırının sadece bir bireye değil, temel demokratik haklara yönelik olduğuna değinerek, bunun "uluslararası karşılığı olması gerektiren ciddi bir uluslararası hukuk ihlali" niteliği taşıdığına işaret etti.

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