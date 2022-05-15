NATO'dan dikkat çeken Türkiye mesajı: Endişeleri giderilebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemediklerini söylemiş ve terörle ilgili önemli endişelerinin olduğunu belirtmişti. NATO ise bu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak "Türkiye önemli bir müttefik, İsveç ve Finlandiya ile ilgili endişeleri giderilebilir" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Berlin'deki NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere verdiği demeçte, "Türkiye önemli bir müttefik, İsveç ve Finlandiya ile ilgili endişeleri giderilebilir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ne demişti?

"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

Üyelik için tüm ülkelerin onayı gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başvurulara sıcak baktığını söylese de kararı ittifak üyeleri verecek. Yeni üyeliğin, NATO'ya dahil tüm ülkelerin kendi parlamentolarında oylanarak onaylaması gerekiyor.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa; İsveç ile Finlandiya'nın olası üyeliğine destek veriyor. Ancak uluslararası kamuoyunda Rusya'nın kışkırtıldığı, bu yüzden yeni saldırılar düzenleyebileceği yorumları yapılıyor.

İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısında

Moskova'ya karşı Soğuk Savaş'tan bu yana tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya ve İsveç, NATO'nun kapısında. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası NATO üyeliğine başvuracakları mesajını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in ortak açıklamasında, "Helsinki gecikmeden başvuru yapmalı" ifadesi kullanıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise ülkesinin NATO'ya olası üyeliğinin Avrupa'da çatışmayı önleyebileceğini öne sürdü.