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Dünya NATO'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması
Dünya

NATO'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya muhtemel katılımlarını ele aldıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 22:57:00 -
NATO'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

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