NATO'dan çok önemli karar! Türkiye'de korunacak

NATO, askeri, kamu ve sivil teknoloji girişimlerini tek çatı altında entegre edip üye ülkelerin teknolojilerini korumayı hedefleyen DIANA projesini hızlandıracak. Türkiye'deki iki tesiste 9 alanda NATO teknoloji koruma faaliyetleri yürütülecek.

NATO'nun 24 Mart tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirvesinde daha önce onaylanan kritik bir projenin hızlandırılması yönünde karar alındı. Zirvede NATO'nun en önemli projelerinden 'Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı'nın (DIANA) 2023 yılında pilot faaliyetlerine başlaması, 2025 yılında ise tam operasyonel faaliyetlere geçmesine karar verildi.

Teknolojiler entegre ediliyor

DIANA projesi temelde askeri ve hükümete bağlı kurum ve kuruluşlar ile sivil teknoloji ve girişim firmalarını birlikte çalışmaya teşvik ediyor. Projeyle askeri-kamusal, sivil ve akademi alandaki teknoloji gelişmelerinin entegrasyonu sağlanarak NATO üyesi ülkelerin hem resmi ve hükümet kurumlarının kritik teknolojilerin hem de sivil teknoloji ve girişim firmalarının ortak bir şemsiye altında korunması hedefleniyor.

Avrupa'da 50 tesis kurulacak

NATO'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre proje kapsamında ittifak çatısı altında farklı ülkelerde 10'dan fazla hızlandırıcı tesis ve 50 test merkezi kurularak savunma ve güvenlik alanlarındaki kritik teknoloji problemleri çözülecek. NATO üyesi ülkelerin en parlak teknoloji beyinleri ve girişimcileri bu projeye davet edilecek ve katılımcı ülkeler kendi aralarında ortak teknoloji geliştirme ya da kullanım anlaşmaları yapabilecekler.

Büyük faaliyetler Türkiye'de

DIANA Projesi'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE de görev alacak. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kurulacak merkezlerin haritasında Türkiye'de 2 test merkezi ve Bolu civarında bir hızlandırıcı tesisi kurulmasının planlandığı görülüyor. NATO'nun Avrupa kanadında en çok tesisin Polonya (7 tesis) ve Slovakya da (6 tesis) kurulacağı, en çok faaliyetin ise Türkiye'de yürütüleceği görülüyor.

Haritadaki bilgilere göre Türkiye'de proje kapsamında yapay zeka, otonom kabiliyet, bilgi toplama, bilgisayar, siber alan, biyoteknoloji, hipersonik, uzay ve kuantum alanlarında tesis faaliyetleri yürütüleceği belirtiliyor. Haritada tesislerin tam olarak nerelerde kurulacağının onaylanma aşamasında olduğu ifade ediliyor.