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Dünya NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Avrupa'nın savunması için...
Dünya

NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Avrupa'nın savunması için...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Avrupa’nın savunması için kritik önemde olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 19:57:00 -
NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Avrupa'nın savunması için...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa’nın savunması için kritik önemde olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa'nın savunması için kritik önemde olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın savunmasında NATO'nun çok önemli yer edindiğini vurgulayan Stoltenberg, bunun sadece NATO değil Avrupa Birliği tarafından da kabul edildiğini belirtti. Stoltenberg, “Konu caydırıcılık ve savunma, güvenlik söz konusu olduğunda NATO benzersiz bir rol oynamaktadır. Çünkü NATO, Kuzey Amerika ile Avrupa'yı her gün NATO olarak askeri bir ittifakta bir araya getiren tek kurumdur. Konu Avrupalı NATO müttefikleri söz konusu olduğunda NATO onların güvenlikleri ve toplu savunmaları için mihenk taşı olmaya devam ediyor. Bunu sadece ben demiyorum, Avrupa Birliği liderleri diyor, çünkü gerçek bu” dedi.

Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90'ının aynı zamanda NATO ülkelerinde yaşadığını ancak savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sinin AB ülkelerince yapıldığını belirterek, Avrupa'nın savunmasıyla ilgili, "Bu sadece para meselesi değil aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'daki transatlantik bağlarını zayıflatmaya yönelik her girişimin yalnızca NATO'yu zayıflatmayacağını, aynı zamanda Avrupa'yı böleceğini sözlerine ekledi.

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