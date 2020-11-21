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Aktüel NATO'daki Türk ve Fransız büyükelçiler bir araya geldi
Aktüel

NATO'daki Türk ve Fransız büyükelçiler bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:03:52 -
NATO'daki Türk ve Fransız büyükelçiler bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO'daki Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi.

Fransa'nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, sosyal medya hesabından, Öztürk ile görüştüğünü belirterek, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Fransa'nın eski İstanbul Başkonsolosu olan Domenach, Türkçe ve Fransızca olarak, "Mevkidaşımla açık ve dostça iletişim. Birleştiğimiz ve ayrıştığımız noktalar var. Bunları NATO’da sükunetle konuşmak konusunda mutabıkız." ifadesini kullandı.

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