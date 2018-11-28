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NATO'da bir ilk! Kadın Genelkurmay Başkanı göreve getirildi

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Genelkurmay Başkanlığı görevine kadın Tümgeneral Alenca Ermenc'i getirdi. Yapılan bu atamayla Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına bir kadını atayan ilk NATO ülkesi oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:59
NATO'da bir ilk! Kadın Genelkurmay Başkanı göreve getirildi

Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına bir kadını atayan ilk NATO ülkesi oldu.

Tümgeneral Alenca Ermenc, bugün görevi devralacak.

55 yaşındaki eski ordu komutanı askeri kariyerine ülkesinin eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazandığı 1991'de başladı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısıydı

Ermenc, son olarak Genelkurmay Başkanı Yardımcılığı görevini yapıyoırdu. Cumhurbaşkanı Borut Pahor Ermenc'in ordunun performansını artırmasını umduğunu söyledi.

"Slovenya, askeri güvenliğini değiştirmeli"

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Küresel kötüleşen güvenlik durumu eğilimi devam ediyor ve Slovenya askeri açıdan doğrudan bir tehdit altında olmasa da, askeri güvenliğini görece çabuk bir şekilde geliştirmeli" denildi.

Tümgeneral Ermenc Londra'daki Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji'nden mezun olmuş ve Londra'daki King's College'ta Uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yapmıştı.

Ermanc, geçen Şubat'tan bu yana görevi yürüten Tümgeneral Alan Geder'in yerini alacak.

Slovenya'nın aktif ve yedek toplam yaklaşık 7500 askeri var.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:59
  1. Slovenya
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  3. NATO'da bir ilk
  4. İlk kadın Genelkurmay Başkanı
  5. Tümgeneral Alenca Ermenc

YORUM YAZ

  • muammermuammer1 sa önce
    erkeğe benziyor zaten, fark etmez.
  • ferhatferhat1 sa önce
    Feminizm doruk noktaya ulasti Bati ülkelerinde. Yakinda AKP de Kadin-Feminist diyanet isleri bakani atar memlekette. LGBT lilere de Aile bakanligini tahsis eder. Nede olsa AB ve NATO AKP nin vizyonu
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