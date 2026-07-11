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Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan yine çok ses getirecek açıklamalar zinciri geldi.

#1
Foto - Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, madde kullanımına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, bağımlılığı “beyni maddeye kiraya vermek” sözleriyle tanımlarken, insan ilişkilerinde aşırı bağlılığın da sağlıklı olmadığını söyledi.

#2
Foto - Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Erbaş, madde kullanımının yalnızca kişinin bedensel işlevlerini değil, düşünme biçimini ve zihinsel odağını da etkilediğini belirtti. Madde kullanılan dönemde beynin doğrudan maddeyle temas halinde olduğunu ifade eden Erbaş, yoksunluk döneminde ise kişinin zihninin maddeye ulaşma düşüncesiyle meşgul olduğunu söyledi.

#3
Foto - Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Madde kullanımına ilişkin çarpıcı bir benzetme yapan Oytun Erbaş, süreci "beynini maddeye kiraya vermek" olarak tanımladı.

#4
Foto - Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Erbaş, "Siz motor fonksiyonlarınızın çoğunu kaybediyorsunuz. Hem kullanılan dönemde beynin madde ile temas kuruyor, düşünemiyorsun. Yoksunluk döneminde de maddeyi nasıl bulacağınla meşgul ediyorsun" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Oytun Erbaş, konuşmasında yalnızca madde bağımlılığına değil, insan ilişkilerindeki aşırı bağlılığa da değindi.

#6
Foto - Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Bir insanın başka bir insana çok fazla bağımlı olmasını sağlıklı bulmadığını söyleyen Erbaş, aşırı bağlanmanın da çeşitli sorunlara yol açabileceğini belirtti.

#7
Foto - Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Erbaş, bağımlılık kavramının yalnızca madde kullanımıyla sınırlı görülmemesi gerektiğini ifade etti. İnsan ilişkilerinde kontrolsüz ve aşırı bağlılığın da sıkıntılara neden olabileceğini savundu. Prof. Dr. Oytun Erbaş, "İnsanın bile bir insana çok fazla bağımlı olmasına karşıyım. Aşırı miktarda bağlanma bile sıkıntılara sebep olabiliyor" sözleriyle görüşünü dile getirdi.

#8
Foto - Beynini maddeye kiraya vermek mi? Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı

Oytun Erbaş'ın madde kullanımını "beyni maddeye kiraya vermek" şeklinde tanımlaması, programın öne çıkan başlıklarından biri oldu. Erbaş'ın açıklamaları, bağımlılığın hem fiziksel hem de zihinsel boyutuna dikkat çekerken, aşırı bağlılık kavramını insan ilişkileri üzerinden de tartışmaya açtı.

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