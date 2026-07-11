Dev şirketler mahkemelik oldu! Teknoloji dünyasında bilgi hırsızlığı depremi
Teknoloji dünyası, Silikon Vadisi’nde taşları yerinden oynatacak devasa bir hukuki savaşla sarsılıyor.
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Teknoloji dünyası, Silikon Vadisi’nde taşları yerinden oynatacak devasa bir hukuki savaşla sarsılıyor.
Teknoloji devi Apple, yapay zeka dünyasının lideri OpenAI’a ve eski çalışanlarına karşı, kendi yapay zeka donanımını üretmek amacıyla kurumsal düzeyde organize bir bilgi hırsızlığı yürüttükleri gerekçesiyle Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde resmi dava açtı.
Milyarlarca dolarlık ticari sırların çalındığını iddia eden Apple, rakibini tamamen çalıntı bilgiler üzerine bir donanım birimi kurmakla suçluyor.
Davanın odak noktasında, uzun yıllar Apple’da ürün tasarımından sorumlu başkan yardımcılığı yaptıktan sonra OpenAI’a Donanım Şefi olarak geçen Tang Tan ve eski bir elektrik mühendisi olan Chang Liu yer alıyor. Silikon Vadisi’nde eşine nadir rastlanan bu hukuki savaş, iki dev şirketin gelecekteki ilişkilerini ve hızla büyüyen yapay zeka donanımı pazarının dinamiklerini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.
Apple’ın mahkemeye sunduğu kapsamlı dosya, oldukça detaylı ve çarpıcı iddialar barındırıyor. Açıklamalara göre, OpenAI’ın donanım biriminin başındaki Tang Tan, Apple’dan ayrılma sürecindeki güvenlik açıklarını kendi lehine kullanıyor. Tan’in, OpenAI’a geçiş yapacak olan Apple çalışanlarına, ayrılışlarını son ana kadar gizli tutmalarını ve bu sayede içeriden mümkün olduğunca fazla veri toplamalarını tavsiye ettiği iddia ediliyor. Hatta Tan’in, Apple’ın yalnızca üst düzey yöneticiler için hazırladığı ve işten ayrılma prosedürlerini barındıran gizli bir belgeyi çaldığı, bu belgeyi yeni işe alınan kişilere önceden göstererek şirketin güvenlik protokollerini nasıl aşacaklarını öğrettiği belirtiliyor.
Bununla da sınırlı kalmayan Tan, OpenAI adına yürüttüğü iş görüşmelerinde, hala Apple’da çalışmaya devam eden adaylardan, gizli projelere ait bazı parçaları, bataryaları ve anakartları görüşmeye getirmelerini talep ediyor. Apple, bunun münferit bir olay olmadığını ve birçok adayın benzer “göster ve anlat” seanslarına zorlandığını ifade ederek, yaşananların kurumsal düzeyde koordine edilmiş bir suç modeli olduğunu vurguluyor.
Dava dosyasında adı geçen bir diğer kritik isim ise eski kıdemli sistem elektrik mühendisi Chang Liu olarak göze çarpıyor. İddialara göre Liu, şirketten ayrıldıktan sonra kendisine tahsis edilen Apple bilgisayarını iade etmiyor ve nadir görülen bir kimlik doğrulama açığını kullanarak Apple’ın dahili ağlarına sızmaya devam ediyor. Liu’nun bu süreçte binden fazla sayfadan oluşan gizli üretim şemalarını ve donanım dosyalarını OpenAI sunucularına aktardığı öne sürülüyor. Hatta Liu’nun, içeriden kendisine bilgi sızdıran “Alyssa” isimli bir başka Apple çalışanına, ağa hala erişebildiğini fark ettiğinde, “Ağ depolamasına erişebildiğimi öğrendim, çok komik” şeklinde alaycı mesajlar attığı mahkeme kayıtlarına geçiyor.
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