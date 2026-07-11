Dev şirketler mahkemelik oldu! Teknoloji dünyasında bilgi hırsızlığı depremi

Apple’ın mahkemeye sunduğu kapsamlı dosya, oldukça detaylı ve çarpıcı iddialar barındırıyor. Açıklamalara göre, OpenAI’ın donanım biriminin başındaki Tang Tan, Apple’dan ayrılma sürecindeki güvenlik açıklarını kendi lehine kullanıyor. Tan’in, OpenAI’a geçiş yapacak olan Apple çalışanlarına, ayrılışlarını son ana kadar gizli tutmalarını ve bu sayede içeriden mümkün olduğunca fazla veri toplamalarını tavsiye ettiği iddia ediliyor. Hatta Tan’in, Apple’ın yalnızca üst düzey yöneticiler için hazırladığı ve işten ayrılma prosedürlerini barındıran gizli bir belgeyi çaldığı, bu belgeyi yeni işe alınan kişilere önceden göstererek şirketin güvenlik protokollerini nasıl aşacaklarını öğrettiği belirtiliyor.