NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği

NATO Liderler Zirvesi start alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 12.06'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Toplantı 13.00'da sona erdi. Macron ile Erdoğan arasındaki basına kapalı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Kıbrıs sorunu, Suriye, Doğu Akdeniz, Karabağ konusu da ele alındı. Erdoğan, Macron ile görüşmesinden dakikalar sonra 13.10 sıralarında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Erdoğan, Johnson'dan sonra ise Merkel ile bir araya geldi.

İlk toplantı Macron ile

Başkan Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile TSİ 12.06'da görüştü. Erdoğan ile Macron arasındaki görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü. Görüşme 45 dakika olarak planlanmıştı. Basına kapalı gerçekleşen kritik toplantıda ikili ilişkiler ve Suriye konusu başta olmak üzere küresel gündem ele alındı.

Macron'dan paylaşım geldi

Kritik görüşmenin sona ermesinin ardından Macron, resmi Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'la olan fotoğrafını paylaşan Macron, "NATO Zirvesi öncesinde Başkan Erdoğan'la açıklık, saygı ve karşılıklı talepler üzerine uzun bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Macron'dan sonra Boris Johnson ile kritik görüşme

Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesinin sona ermesinden dakikalar sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile toplantıya başladı. Kritik görüşmede yine iki ülke ilişkileri başta olmak üzere küresel gündem ele alındı. Görüşme yarım saat kadar sürdü.

Merkel görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki kritik görüşmesi ise Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile gerçekleşti. Erdoğan'ın, Merkel ile turizm dahil olmak üzere birçok ikili meseleyi ve küresel konuyu değerlendirdiği kritik toplantı, 13.40'ta başladı. Yaklaşık yarım saat süren toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Son olarak Biden ile Erdoğan görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirecek. Erdoğan, Biden ile Suriye konusu, sözde Ermeni Soykırımı'nın ABD tarafından tanınması, F-35 meselesi, S-400 sorununu ele alacak. Gözler ikilinin yapacağı görüşmede.