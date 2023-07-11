NATO zirvesi bildirisinde Ukrayna detayı dikkat çekti
Vilnius Zirvesi Bildirisinde, NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Ukrayna detayı büyük dikkat çekti.
NATO Vilnius Zirvesi Bildirisinde; NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi. Terörizm koşul gözetmeksizin reddedildi ve mümkün olan en güçlü şekilde kınandı.
'Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır'
Bildiride 'Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır.' ifadeleri yer aldı.
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