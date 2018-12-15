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NATO ve AB’nin tehditlerine rağmen orduyu kurdular

NATO ve AB’nin karşı çıkmasına rağmen Kosova, 5 bin aktif ve 3 bin yedek olmak üzere toplam 8 bin askerden oluşan bir ordu kurdu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:58
NATO ve AB’nin tehditlerine rağmen orduyu kurdular

Kosova Ordusu’nun kurulmasına NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) karşı çıkmasına rağmen törende tüm dünyaya, Kosova ordusunun barışa hizmet edeceği mesajı verildi. Kosova Cumhurbaşkanı ve Kosova Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Hashim Thaçi, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakan Ramush Haradinaj törende askeri üniforma ile hazır bulundu.  

“Kosova’nın geleceğine dair daha güçlü kararlar...”  

Törenin içinde yer alan Kosova bayrağının askerler tarafından tören alanına dikilmesi ve tören alanı dışına alınması gibi askeri programın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi çıktı. Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova siyasi güçlerinden, Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasaların onaylanması sürecinde Kosova Meclisi’nde sergilemiş oldukları birlik ve beraberliği gelecekte de aynı kararlılıkla göstermelerini talep etti.  

Beraber daha da güçlü olacağız. Kosova’nın geleceğine dair daha güçlü kararlar almış olacağız” şeklinde konuşan Thaçi, uzun yıllardır hayal ettiklerinin gerçeğe dönüşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.  

Barışa hizmet edecek olan Kosova ordusunun, din, dil ve etnik mensubiyet gözetmeksizin her Kosovalıya güvenlik sağlayacaklarını kaydeden Thaçi, ordunun ülke ve bölgede istikrar unsuru olacağını kaydetti.  

Tek istediğimiz kendimizi savunmaktır"

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli de törende yaptığı konuşmada, ordunun kurulmasının Kosova  halkının yeni bir doğum günü niteliğinde olduğuna işaret ederek, bugünkü tarihin Kosova ordusunun doğum günü olacağını belirtti. 

Veseli, hiç bir zaman hiç kimseye saldırmadıklarını, başkalarına zarar vererek kendilerini yükseltmeye çalışmadıklarını ve yüreklerinde hiç bir zaman kin ve nefret beslemediklerini kaydederek, “Tek istediğimiz kendimizi savunmaktır, vatanımız, benliğimizi ve hürriyetimizi korumaktır” dedi.  

“Kosova ordusundan iyi dost, Kosova ordusundan daha kötü düşman aramayınız”  

Başbakan Ramush Haradinaj, Kosova ordusunun, dünyanın hem en genç , hemde en son kurulan ordusu olduğunu hatırlatarak, “Kosova ordusundan iyi dost, Kosova ordusundan daha kötü düşman aramayınız” ifadesini kullandı. Başbakan Haradinaj Kosova’daki tüm insanlar olduğu gibi Kosova’nın güneyinde ve kuzeyinde yaşayan Sırpların da ordu tarafından korunacağını söyledi.  

Konuşmaların ardından devlet töreni sona erdi.  

Kosova ordusu 5 bin aktif ve 3 bin yedek olmak üzere toplam 8 bin askerden oluşacak

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:58
  1. Ordu
  2. Ramush Haradinaj
  3. Kosova
  4. Haradinaj
  5. Hashim Thaçi

YORUM YAZ

  • Vatansever Vatansever 39 dk önce
    Kosava’nın her yerine amerikan bayraklarının asıldığını neden görmezden geliyoruz?!
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