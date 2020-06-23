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Dünya

‘NATO üyesi, tecrübeye sahip’ diyerek ekledi: Türk ordusunu bekiyoruz

'Türk ordusu NATO üyesi, tecrübeye sahip’ diyen Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, ‘NATO standartlarında profesyonel bir ordunun kurulması için Türk ordusunu bekliyoruz’ ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:16:00 -
‘NATO üyesi, tecrübeye sahip’ diyerek ekledi: Türk ordusunu bekiyoruz

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, AA muhabirine, Türkiye ile işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güvenlik ve askeri alanda Türk ordusunun tanınmış bir ordu olduğunu söyleyen Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, 'Türk ordusu NATO üyesi, tecrübeye sahip, bu tecrübeyi, bilgiyi buraya aktarmak için NATO standartlarında profesyonel bir ordunun kurulması için kendilerini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

"Gelecekte Türkiye ile Libya arasında geniş alanda işbirliği ümit ediyoruz"

Nemruş, ileride iki taraf arasında geniş bir alanda işbirliği ümit ettiklerini belirterek, Türkiye'nin sadece askeri, güvenlik alanında değil, üretim, inşaat sektöründe, şirketleri, büyük deneyimi olduğunu bu tecrübeden istifade etmek istediklerini vurguladı.

Güvenlik ve askeri alanda Türk ordusunun tanınmış bir ordu olduğuna işaret eden Nemruş, "Türk ordusu NATO üyesi, tecrübeye sahip, bu tecrübeyi, bilgiyi buraya aktarmak için NATO standartlarında profesyonel bir ordunun kurulması için kendilerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk savaş uçaklarını Libya'ya geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Nemruş, "Türk savaş uçaklarının Libya'ya gelecekte gelmesi için iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesine yönelik bir protokol sağlanması halinde bunun değerlendirileceğini" söyledi.

Nemruş, Türkiye'den gelen üst düzeyin Libyalı muhatapları ile birçok başlığı ele aldığını belirten Nemruş, özellikle kalkınma, altyapı, yeniden imar işbirliği başlıklarının öne çıktığını vurguladı.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına Libya'nın bu zor döneminde yanında kararlı biçimde yer aldığı için teşekkür etti.

Kaynak: star.com.tr

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Yorumlar

serdar-1.

Kendi Ordunu kendin kur veya rusyaya a.b.d.ye kurdur.Petrollerinizi onlara vermiyormusunuz?
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sukru

Libyayı küffarın elinden ve kabile,aşiret yönetim şeklinden kurtardık sayılır.Şimdi orada ciddi,güçlü ve müttefik bir devlet kurma zamanı.Küffara karşı kale duvarına bir burçta libya olacak.Darısı diğer müslüman halkı olan devletlere.
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