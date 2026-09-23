NATO ülkelerine daha fazla teknoloji transferi yapabiliriz

Türkiye’nin göğsünü kabartan şirketlerden HAVELSAN’ın Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, global partnerler için de simülasyon, komuta kontrol, siber güvenlik teknolojileri ve askeri yazılımlar geliştirdiklerini söyledi.

Nacar, NATO ülkelerinin önemine işaret etti. Geçen yıl taktik data link yönetim merkezi konusunda ağ planlama yazılımlarını NATO’ya ihraç ettiklerini anımsattı. İlk sözleşmelerini NATO’yla imzaladıklarını hatırlattı.

ÜRÜNLERİMİZİ ÜYE ÜLKELERE İHRAÇ EDİYORUZ

Siyasi ve askeri ittifak NATO’nun düzenlediği çalışılabilirlik tatbikatları CWIX’e dikkati çeken Nacar, “Pek çok üye ülkenin katıldığı ve çok farklı modülleri, yazılımları, sistemleri entegre ederek birlikte çalışmayı değerlendirdikleri ve sertifiye ettikleri, sertifikalandırdıkları bir tatbikattan bahsediyoruz. Her yıl, buraya yoğun katılım sağlıyoruz. Bu yıl da orada, ürünlerimiz test edildi ve sertifikalandırıldı. Biz NATO’nun yazılım tarafında birlikte çalışabilirlik, entegrasyon ve sistemlerin konuşması, data linkler aracılığıyla sistemlerin konuşması anlamında geliştirdiğimiz teknolojileri uygun şekilde hazırlıyor ve ilgili ülkelere ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu. Nacar, Karadeniz ülkelerinden birine sahil güvenlik gözetleme sistemi yaptıklarını, simülasyon ve simülatör alanında ise TUSAŞ’ın İspanya’yla imzaladığı HÜRJET kapsamında eğitim ve simülasyon sistemleri sağladıklarını aktardı. Dünyanın artık çoklu ve birleşik operasyonları, harekat sistemlerini konuştuğunun altını çizen Nacar, bu harekatların modellenmesi, etki analizinin yapılması, simüle edilmesi ve gerçek zamanlı olarak harekat sahasında kullanılmasının ön plana çıktığını anlattı.

YENİ NESİL SİSTEMLER YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ OLMALI

Nacar, yeni nesil savaş yönetim sistemlerinin yapay zekâ destekli olması gerektiğini vurguladı. Bu anlamda IDEF 2025’te ve SAHA 2026’da yenilikçi ürünlerini ortaya koyduklarını hatırlattı. HAVELSAN’ın kendi yapay zekâ algoritması, transformer modeli olan MAIN altyapısının da bulunduğuna değinen Nacar, şunları kaydetti: “Savunma ihtiyaçları doğrultusunda, çok fazla dışarıya açık olmayan, verilerin daha az paylaşıldığı bir yapay zekâ sistemi isteniyor. Bu istekler doğrultusunda, biz de kapalı devre bir yapay zekâ sistemi geliştiriyoruz. Burada sahadan, sensörlerden, radarlardan, mühimmatlardan gelen birçok veri var. Bu verilerin büyük oranda işlenmesi, kıymetlendirilmesi, anlamlandırılması ve operasyonel ihtiyaçlarda karar desteği sağlayarak, hatta yeri geldiğinde otonom bir şekilde karar verecek şekilde de sistemin idame ettirilmesi önemli. Dünya bunu konuşuyor. Bugün NATO oturumlarında da bu konular konuşuluyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda teknolojik altyapımızı yeni nesil yapay zeka destekli komuta kontrol ve modelleme simülasyon ortamlarına göre güncelliyoruz ve bu alanda da yurt dışı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Biz NATO’ya teknoloji katkısı veriyoruz ve bunun daha da ilerlemesi için NATO programlarını çok yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda NATO ülkelerine daha fazla teknoloji transferi yapabileceğimizi görüyoruz. Bu da bizim için önemli bir adım, Türk savunma sanayisi teknolojilerinin gelişimi açısından önemli bir gösterge.”

Mısırlı şirketle yeni İHA anlaşması

HAVELSAN ve Mısır’ın Arab Organization for Industrialization (AOI) kuruluşu otonom sistemler alanındaki iş birliği kapsamında geliştirdikleri HAMZA-1 İHA’nın satışı için anlaşma imzaladı. Anlaşma büyük ses getirdi. Anlaşma iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025’te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom İHA’ların Mısır’da ortak üretimini kapsayan mutabakat protokolünün devamı niteliğini taşıyor. HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası iş birliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. HAVELSAN’ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor. Bu kapsamda geliştirilen HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknolojik uzmanlığını AOI’nin Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. İş birliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025’te Kahire’de düzenlenen EDEX 2025’te tanıtılmıştı.