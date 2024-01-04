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Dünya NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor
Dünya

NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-04 22:29:00 - 2024-01-04 22:30:35
NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor

NATO ülkeleri dünyanın genel atmosferi etkiliyor. Nato bin adet Patriot hava savunma füzesi için isteklerde bulunurken söz konusu füze alımında Ukrayna’ya da dikkat çekildi.

NATO ülkeleri, bin adet Patriot hava savunma füzesi satın alacak. Söz konusu füze alımında Ukrayna’ya da dikkat çekildi.
NATO ülkeleri, 1000 adet Patriot hava savunma füzesi satın almayı planlıyor. NATO Destek Ajansına (NSPA) dayandırılan haberlerde, 5.5 milyar dolar değerindeki füzelerin üye ülkeler tarafından ortaklaşa satın alınacağı kaydedildi. Patriot füzesi alacak ülkeler Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya’dan oluşuyor.

UKRAYNA, TOPRAKLARINI RUS SALDIRILARINA KARŞI DAHA İYİ SAVUNACAK

Patriot füzelerinin alınması ile birlikte NATO ülkelerinin Ukrayna’ya kendi stoklarından daha fazla füze teslim etmelerini sağlayacağı ifade edildi. Böylece Ukrayna’nın topraklarını Rus saldırılarına karşı daha iyi savunabileceğine de dikkat çekildi.

NATO, UKRAYNA’NIN HAVA SAVUNMASINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

NATO, Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmeye devam edecek. Ukrayna basınına konuşan bir NATO yetkilisi, 2024 yılında Rus saldırıları karşısında Ukrayna hava savunmasına destek vereceklerini ifade etmişti. Ukrayna basını Ukrinform, bir NATO yetkilisine Rusya'nın füze saldırılarını sormuş ve NATO yetkilisi şu açıklamayı yapmıştı:

"NATO, Rusya'nın Ukraynalı sivillere, Ukrayna şehirlerine ve kasabalarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyor. Bu, Putin'in Ukrayna'nın kararlılığını engelleme girişiminin bir başka göstergesidir. Başarılı olamayacak. NATO müttefikleri, halihazırda Ukrayna'ya çok sayıda hava savunma sistemi teslim etti. Ukrayna'nın savunmasını daha da güçlendirme kararlılığındayız. NATO, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırgan savaşına karşı meşru müdafaa hakkını desteklemeye devam ediyor. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız."
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