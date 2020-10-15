NATO uçakları tarafsız sular üzerinde Rus Tu-160’lara eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı 2 adet Tu-160 stratejik füze uçağının Norveç ve Kuzey denizlerinin hava sahasında uçuş gerçekleştirdikleri, izledikleri rotanın bazı etaplarında Rus uçaklarına İngiltere ve Norveç hava kuvvetlerine ait uçakların refakat ettiği belirtildi.

Barents, Norveç ve Kuzey denizlerinin tarafsız sularının hava sahasında gerçekleşen uçuşun 12 saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, rotanın bazı etaplarında stratejik füze uçaklarına Rusya Donanmasına ait MiG-31 savaş jetleri, ayrıca İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter Typhoon ve Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları eşlik ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm uçuşlarının tarafsız suların hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyularak gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca diğer ülkelerin sınırlarının ihlal edilmediği de vurgulandı.