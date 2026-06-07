NATO Siyona hami olmaz

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Şu anda birkaç gün sonra NATO Türkiye'de toplanıyor. NATO Siyonizmin neyi olur? Biz de NATO'nun bir parçasıyız. NATO Siyonizme hami olamaz. NATO Siyonizmi destekleyemez.

Bir ara NATO'ya dendi ki bu Hristiyan birliği; peki Siyonizm nedir? İsa Nebi'yi katletmeye kalkan, iki bin yıl önce Yahya Nebi'yi, Zekeriyye Nebi'yi katleden Nebi katili. Eğer bu NATO Hristiyan birliği bile olsa Siyonizme itiraz etmesi lazım.

Ama ne garip bir dünya ki, ne çarpık bir dünya ki, ne lanet bir hal ki şu anda Hristiyan birliği gibi piyasada pazarlanan NATO; İsa Nebi'yi katletmeye kalkan iki bin yıl önce, bugün de aynı şekilde İsa Nebi'ye iman eden Müslüman çocukları katleden, kadınları katleden, ihtiyarları katleden, aç bırakan, diri diri yakan, evlerini yıkan ve hayvanlarını gasp eden, arazilerini, sularını kirleten Siyoni satanı şeytana NATO destek oluyor NATO. Ve biz de suç ortağı oluyoruz.

Bakın şu anda kürecik Siyonizme göz kulak oluyor. Biz diyoruz ki küreciğe el koy. Siyoni kör olsun. Kör şeytan olsun. Şeytan kör şeytan olsun. Şeytanın bir uzantısı olan Siyonizm kör şeytan olsun. Küreciğe el koy. İncirlik'e el koy. NATO bu ıslar kanalıyla ve o radarlar kanalıyla bize bir bilgi gelmeden önce NATO, Polonya kanalıyla İsrail'e ihbar gönderiyor. Ve İran'dan atılan füzeleri önce İsrail'e haber veriyor. Kürecik ve biz yine aynı şekilde o NATO parçası olan Avrupa'ya, Amerika Siyonizme karşı atılan füzeleri Akdeniz'de önce NATO üyesi Amerika ve Avrupa önlüyor. Bu Siyonizmin bütün kolu, gücü, teknolojisi Amerika'dan ve Avrupa'dan, özellikle NATO ülkelerinden geliyor.

Onun için biz bu suça ortak olmadığımızı göstermek adına, buna itiraz etmek adına ve yöneticileri bu konuda uyarmak adına diyoruz ki: Biz NATO'nun parçasıysak bu suça ortak olmayacağız. Olamayız. Katliamın bir parçası olamayız. Onun için bir defa en başta bu katliama NATO kanalıyla ortak olmamamız lazım.

Ve daha da daha da önemlisi nedir? Madem madem NATO bir barış paktıdır, öyle mi? Bir barış paktıysa bu bölgeyi kana bulayan, ateş eden, bombalayan, sadece bölgeyi değil özellikle Türkiye'de tehdit oluşturan Siyonizme karşı NATO'nun beşinci maddesi devreye alınsın. Ne denir? NATO'nun üyelerinden birisi bir dış tehdide uğrarsa NATO ona karşı o ülkeyi korur. Bu bizim NATO'ya girişimizin ana sebebidir. Öyleyse madem bize fayda sağlamıyor, bari zararı olmasın. Siyoni rejim NATO'nun bir üyesi değilken bile NATO ona hamilik ediyor, işbirlikçiliği ediyor, destek oluyor.

Ve onun için biz diyoruz ki bizim yöneticiler de fırsat bu fırsatken, şu anda onlar Türkiye'ye geliyorken bu hatırlatılsın. Bu Siyoni, çete, terör devleti; NATO'nun, Amerika'nin, Avrupa'nın gücünü suistimal ederek bölgede savaşı bütün ülkelere, Filistin'e, Suriye'ye, Lübnan'a, İran'a yayıyor, hatta bir NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit ediyor. Suriye'deki varlığımızı tehdit ediyor. Lübnan eski Osmanlı, Gazze eski Osmanlı gazasıdır. Kudüs öyledir. Dolayısıyla bir Türk bakiyesine, Müslüman Türk bakiyesine saldırıyor. Yetmedi, Türkiye'yi tehdit ediyor.

Bir Müslüman gölü olan Doğu Akdeniz bir korsanlık gölüne dönüştürüldü. Sumud filosuna, Gazze'ye yardım götüren Sumud filosuna bile saldırıldı. Şu anda Doğu Akdeniz adeta bir korsanlık, mafya, haydut alanına, gölüne dönüştürüldü. Bunu yapan Siyonizme karşı NATO'nun devreye girmesi lazım. Hem Türkiye'yi hem de mavi vatan olan Doğu Akdeniz'i tehdit eden, haydutluk eden bu Siyoni çeteye karşı NATO'nun devreye girmesi lazım. NATO bunu yapmayacaksa eğer, şimdi bunu yapmayacaksa varlık sebebini yerine getirmiyor demektir. Türkiye'nin de ona göre tavır takınması lazım.

Amerika'dan sonra en güçlü ordusu NATO'nun Türkiye, ama öyle de bu NATO eğer kendi üyesi olan Türkiye'yi Siyonizme karşı kollamayacak, Doğu Akdeniz'deki korsanlığa dur demeyecek, hatta Siyoni korsanlığa hamilelik edecekse, destek edecekse bu NATO kendi sözleşmesini ihlal ediyor demektir. Kendi sözleşmesini bozuyor demektir. Onun için biz NATO'yu kendi sözünde durmaya davet ediyoruz. Yöneticileri de bunu hatırlatmaya ve bu konuda baskı kurmaya davet ediyoruz.

İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin emniyeti için tamamen güvensizlik telkin deden ve bölgeyi güvensizliğe sevkeden, dünya ekonomisini bile altüst eden, bütün dünyayı sömüren ve o sömürdükleriyle savaş çıkartan, azgınlaşan ve güç şehirlenmesine giren bu Siyonizme karşı NATO'nun görevi hem Türkiye'yi korumak hem de Nebileri, İsa Nebi'yi katletmeye kalkan bu Siyoni çeteye karşı tavır almaktır.

Eğer NATO hakikaten bir barış paktıysa, bölgede barışı, güvenliği tesis edecekse Siyonizmin yanında değil; onun destekçisi, işbirlikçisi değil; onun karşısında Türkiye'nin yanında, mazlumların yanında, Nebilerin tabisi, Gudüs'ün hamisi, Gudüs'ün gazisi, Gazzeyi koruyan, kollayan, ona destek çıkan ve işgale karşı, soykırıma karşı tavır ve bir tutum takınması lazım. Bu NATO'nun kendi görevidir. Bu sözleşmenin maddesidir. Özellikle beşinci madde buna işaret eder.

Ve Türkiye'deki biz, tamamen onların nasıl şu anda İsrail'in işlediği bu suça bizi ortak ettiğini görüyorsak ve NATO kanalıyla, NATO'nun Siyonizmi ve soykırımı desteklemesiyle suça bizi ortak ediyorsa daha bu suça ortak olmayalım. Hiçbir devletin kendi halkını, vatandaşını böyle bir suça ortak etmeye hakkı yok. Bu ilahi emirlere aykırı, insani haklara aykırı.

Onun için NATO'nun Türkiye'de buluşmasından hemen öncesinde, arefesinde biz bunu burada İslami muhalefet olarak insanları uyarıyoruz ve yöneticileri de bu konuda daha onurlu, şerefli ve izzetli bir tavır takınmaya davet ediyoruz.

Türkiye 5 maddeyi zorlamalı, SİYONİ rejimin bölgeyi kana bulaması, akdeniz korsanlığı önlenmeli, abluka, ambargo, yaptırım hatta önleyici güç kullanımı zorlanmalı. SİYONİ haydut bölgeye geldiği gibi gitmeli.

Selametle.