NATO Rusya'ya karşı tedbir mi alıyor? Savunma Bakanı Rusya'yı işaret etti, tarih verdi! Herkesi kötü etkileyecek!

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Rusya'nın yeni bir savaşa hazırlık yaptığını iddia etti ve ülkesinin 2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır duruma gelmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman meclisinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Alman ordusunun muharebe gücünün artırılması gerektiğini belirten Pistorius, 2029 yılını işaret ederek, o zaman kadar savaş kabiliyetine hazır durumda olmaları gerektiğini söyledi.

'RUSYA YENİ BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR' İDDİASI

"Üç konu merkezi öneme sahip; personel, ekipman ve finansman" diyen Bakan Pistorius, Rusya’nın yeni bir savaşa hazırlık yaptığını da iddia etti.

Rusya’nın savaş ekonomisine geçtiğini ve orduyu silahlandırmaya devam ettiğini söyleyen Alman Bakan, Kiev’e askeri desteğin devam etmesi gerektiğini bildirdi ve "Rusya’nın savaşı kazanması, Ukrayna’ya sağladığımız mevcut destekten daha fazlasına mal olacağı son derece açık" ifadesini kullandı.

ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah destekçisi konumunda olan Almanya'nın yardımları 28 milyar Euro civarında.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan İngiliz Telegraph gazetesine göre NATO, Avrupa’nın Rusya ile büyük bir kara savaşı durumunda ABD birliklerini ön saflara sevk etmek için çok sayıda “kara koridoru” planı yapıyor diyerek yayınladılar!

NATO Rusya’ya karşı tedbir alıyor... Kara koridorları planında Türkiye de var

Plana göre Rusya’nın saldırması durumunda, ABD birlikleri Hollanda limanlarına çıkarma yapacak, buradan Almanya ve Polonya’ya geçecekler. Kuzey Avrupa limanları yok edilirse ittifakın odağı İtalya, Yunanistan ve Türkiye’deki limanlara kaydırılacak.

KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER

NATO liderlerinin geçen yıl Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan zirvede ittifakı savunmak için hazır durumda 300 bin asker bulundurmayı kabul etmesinin ardından “lojistik yollar” önem teşkil ediyor. İsmini vermek istemeyen bir yetkili, önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile ABD askerlerinin bölgede karşı karşıya gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

GÜNEY ROTASI TÜRKİYE’DEN

Mevcut planlara göre Rusya’dan Avrupa’ya saldırı gelmesi halinde Hollanda’nın Rotterdam limanına çıkmaları planlanan ABD askerleri, Almanya üzerinden Polonya’ya trenlerle sevkediliyor. Planda İtalya-Slovenya ve Hırvatistan ile Türk ve Yunan limanlarına gelecek askerlerin Bulgaristan ve Romanya üzerinden kuzeye yollanması için de kara koridorları öngörülüyor. NATO’nun güney ve doğu ittifakındaki planların yanı sıra Baltık ülkeleri üzerinden de bir sevkiyat söz konusu çünkü Almanya, İsveç ve Finlandiya için NATO yetkilileri özel bir endişe duyuyor.