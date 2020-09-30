NATO Karargâhı’ndaki toplantının 6.’sı dün yapıldı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, “Ayrıştırma Usullerinin” ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı dün yapıldı.
NATO Karargahı’ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, müteakip toplantının gelecek günlerde yapılmasının planlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, “Ayrıştırma Usullerinin” ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.