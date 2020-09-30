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Dünya NATO Karargâhı’ndaki toplantının 6.’sı dün yapıldı
Dünya

NATO Karargâhı’ndaki toplantının 6.’sı dün yapıldı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, “Ayrıştırma Usullerinin” ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı dün yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:37:00 -
NATO Karargâhı’ndaki toplantının 6.’sı dün yapıldı

NATO Karargahı’ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, müteakip toplantının gelecek günlerde yapılmasının planlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, “Ayrıştırma Usullerinin” ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

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