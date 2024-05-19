NATO Karargâhında 5 yıl görev yapan albay 30 yıllık kripto FETÖ’cü çıktı

Mehmet İmbat ifadesinde örgütle ortaokul son sınıfında tanıştığını belirterek, "Oktay Bayram Çavuş ve Muharrem Ata isimli arkadaşları o zamanki adıyla cemaat olan FETÖ/PDY'ye ait evlere davet ettiler. Ben de bu evlere gidip gelmeye başladım. Dinçer Albay bana referans oldu ve Maltepe Askeri Lisesi'ni kazandım. Mahrem imamlarla kısa süreli görüşmeler yaptım. Örgüt beni katalog yoluyla evlendirmek istedi. Ancak eşimi çok sevdiğim için teklifleri kabul etmedim.

"2018'DE NATO KARARGAHINA ATANDIM"

Sanık İmbat, "2018-2021 yılları arasında Hollanda NATO Karargahı'nda, 2021-2023 yılları arasında İzmir NATO Karargahı'nda görev yaptım. 2023 Aralık ayına kadar İzmir NATO Karargahı'nda görev yaptım. Sonra Ege Ordusu Komutanlığı'nda görevlendirildim. Bizimle ilgilenen imamlar teyemmüm yoluyla abdest almamızı ve ima yoluyla namaz kılmamızı öğütlüyorlardı. Subay olarak atandıktan sonra maaş almaya başlayınca benden maaşımın yüzde 10'unu himmet olarak istediler. Ancak hiçbir zaman istenilen tutarı vermedim. Üzerimde ne kadar varsa onu verdim" dedi.

14 KEZ SABİT HATTAN ARANDI

İddianamede, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Albay rütbesindeki İmbat'ın cep telefonunun 8 Haziran 2012 ile 24 Ekim 2013 tarihleri arasında Samsun, Sakarya ve Ankara'daki sabit hatlar üzerinden 14 kez arandığı belirlendi. 3 grup ardışık aranma kaydının bulunan İmbat'ın cep telefonuna yapılan bu aramaların örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığına ispat olduğu ifade edildi.



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1993'TEN BERİ FETÖ İÇİNDE

Mehmet İmbat'ın 1993'ten beri kesintisiz olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşik yapılanması içerisinde bulunduğu, örgüt tarafından askeri okul sınavlarına yönlendirildiği, mahrem imamlar tarafından yapılan toplantılara düzenli olarak katıldığı, katalog evlilik yaptırılmak istendiği, himmet verdiği, kendisinden sorumlu mahrem imamlara görev yaptığı birliklerde çalışan rütbeli subaylar hakkında fişlemelerde bulunduğu belirtildi. İtirafçı olmak isteyen İmbat verdiği bilgiler faydasız bulununca etkin pişmanlıktan yararlanamadı. İmbat hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.