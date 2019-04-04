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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile Türkiye arasında devam eden F-35 savaş uçağı gerginliğinin çözülmesi için müttefikler arasında diyalog platformları oluşturduklarını söyledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 19:47
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile Türkiye arasında devam eden F-35 savaş uçağı gerginliğinin çözülmesi için müttefikler arasında diyalog platformları oluşturduklarını söyledi.



NATO Dışişleri Bakanları toplantısında basının karşısına çıkan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında gerginliğe yol açan F-35 savaş uçakları konusunda gelen soruya yönelik açıklama yaptı. Yaşanan durumun ciddi bir problem olduğunu belirten Stoltenberg, bu meselenin Türkiye ve ABD arasında yaşanan bir durum olduğunu ve toplantının gündeminde olmadığını belirtti. Stoltenberg, “Öte yandan NATO, bu toplantıda da olmak üzere, müttefik ülkelerin konu üzerine diyalog kurması için bir platform oluşturuyor.” dedi. Stoltenberg, “Şunu unutmamalıyız ki NATO, Türkiye’nin hava savunmasını genişletiyor. Bunu İspanyol Patriot bataryaları Türkiye’ye konuşlandırarak yapıyoruz ve ayrıca İtalya da SAMP/T bataryalarını Türkiye’de konuşlandırıyor.” diye konuştu.



ABD ile Türkiye arasında Patriot sistemlerinin Tükiye’ye teslim edilme sürecindeki diyalogdan memnun olduğunu belirten Stoltenberg, “Ayrıca Türkiye, İtalya ve Fransa arasında da, Fransız-İtalyan sistemi SAMP/T’lerin teslim edilmesi olasılığı üzerine de bir diyalog devam ediyor.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:47
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