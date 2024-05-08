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Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: Korkarım ki artık..
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: Korkarım ki artık..

Yeniakit Publisher
2024-05-08 22:23:00 -
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: Korkarım ki artık..

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın kendilerinden NATO askeri talep etmediğini belirterek Rusya hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya gelen Stoltenberg, bu görüşmenin ardından İtalyan ANSA ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği "NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması" fikri sorulan Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırma gibi bir niyeti yok. Ukrayna'yı geçen hafta ziyaret ettiğimde Ukraynalılar, Ukrayna'da NATO askeri talep etmedi ama daha fazla destek istediler." dedi.

Stoltenberg, "Korkarım ki artık Rusya ile anlamlı bir diyalog kurmanın çok zor olduğunu görüyoruz. Onların başka bir ülkeye saldırmayı bırakmalarını görmek istiyoruz ve Ukrayna'da barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nı "kazanmaya inandığını" ve bu nedenle Rus tarafında barış görüşmelerine katılma konusunda şu ana kadar "bir istek görmediklerini" de dile getiren Stoltenberg, "Onu müzakereye ikna etmenin tek yolu, ona savaş alanında kazanamayacağını göstermektir. Bu amaca ulaşmanın tek yolu da Ukrayna’ya askeri destek sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, dünyanın tehlikeli bir dönemden geçtiğini, bu nedenle NATO'nun bir arada kalmasının önemli olduğunu vurguladı.
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NATO Genel Sekreteri, ayrıca İtalya'ya, Ukrayna'ya sağladığı Samp/T hava savunma sistemi için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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