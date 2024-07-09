  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakın ne yaptılar... TTB'den bozkurt işareti yapan doktorlara tepki!

Türkiye 2. ve 3. çeyrekte en çok tercih edilen devletlerden biri olacak

Anlaşma imzalandı! Diğer ülkelere çağrıda bulunan Lenarcic: Türkiye'nin desteğine güvenin

Tam 2 ton kuru soğan: Köy çıkışında şok manzara... Allah'tan korkun be insafsızlar!

Bilişim sektöründe Sabancı Holding, ICT Bulut Bilişim’i bünyesine kattı!

Üstüne basa basa söyledi! İslam Memiş'ten dolarda olanlara çağrı

Dünya şokta! 09.00-16.00 arası mesai yapan robot canına kıydı

Taşlar yerinden oynayacak! Gelecek Partili vekiller AK Parti'ye geçiyor!

Necmettin Batırel '100 lira olacak' diyerek duyurdu: Parası olan alsın zaman kaybetmeden alsın

İzmir'de facia! 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg silahlara daha fazla para harcanmasını istiyor
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg silahlara daha fazla para harcanmasını istiyor

Yeniakit Publisher
2024-07-09 23:11:00 -
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg silahlara daha fazla para harcanmasını istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin savunmaya Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden daha fazlasını harcaması gerektiğini söyledi.

NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Stoltenberg, "Savunma Endüstri Forumu"nda konuştu.

Tarihin en başarılı ittifakının 75. yıl dönümünü kutladığını ifade eden Stoltenberg, zirve kapsamında NATO'nun geleceğine ilişkin önemli kararlar alacaklarını vurguladı.

Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğe, ortaklıkların güçlendirilmesine ve NATO'nun temel görevi olan savunma ve caydırıcılığa ilişkin adımlar atacaklarına işaret ederek, "NATO'nun temel amacı savaşı engellemek ve caydırıcı gücüyle barışı muhafaza etmek." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun 75 yıldır ittifak üyelerine saldırıyı engelleyerek bu konuda başarılı olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Güçlü savunma endüstrisi olmadan, güçlü savunma sağlamak mümkün değil." dedi.

Stoltenberg, savunma endüstrisi yetkililerine seslenerek, "Biz size bağımlıyız çünkü ihtiyacımız olan kabiliyetler, silahlar ve sistemleri üretiyorsunuz. Ancak iyi haber şu ki, siz de bize bağımlısınız çünkü sizin müşteriniz de biziz." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırma konusunda mutabık olduğunu ifade eden Stoltenberg, 10 yıl önce GSYH'nin yüzde 2'sinin savunmaya harcanmasına karar verildiğini anımsattı.

Stoltenberg, "Artık yüzde 2'nin asgari hedef olduğunu ve daha fazlasını harcamamız gerektiğini biliyoruz. Daha fazlasını yapacağız." dedi.

Tüm NATO müttefiklerinin "yeni bir endüstriyel savunma" taahhüdüne imza atacağını belirten Stoltenberg, bunun Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde endüstriyi daha güçlü hale getireceğini bildirdi.

Stoltenberg, taahhüttün hem savunma harcamalarını artırmayı, hem de birlikte hareket etme kabiliyetini geliştirmek için "daha iyi harcamayı" içerdiğini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sadece stoklar ve üretim kapasitesinin yetersiz olduğunu göstermediğini belirten Stoltenberg, aynı zamanda müttefiklerin birlikte hareket etme kabiliyetleri konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Türkiye ve müttefikler yeni savunma anlaşmalarına imza attı

NATO'nun endüstriyel işbirliği ve üretimi artırma taahhüdü kapsamında, "Savunma Endüstri Forumu"nda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı NATO müttefikleri yeni savunma girişimlerine imza attı.

Bu çerçevede, Türkiye, ABD, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya ve İsveç, NATO tarihinin en kapsamlı çok uluslu uzay kabiliyetlerini geliştirme programı olan "Kalıcı Uzay Müttefik Programı" için mutabakat zaptı imzaladı.

Dijital alanda işbirliğini artırmak için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 müttefik "Cloud ve Edge Müttefik Yazılımı" için niyet mektubuna imza attı.

Bazı müttefikler ise "Sınır Ötesi Hava Sahası İşbirliği" alanında bir anlaşma imzalarken, Almanya, İtalya ve Hollanda 940 Stinger füzesi için kontrat imzaladı.

Kaynak: AA

Başkan Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Başkan Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var

Gündem

Başkan Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var

Başkan Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Başkan Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var

Gündem

Başkan Erdoğan NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Gazze'yi gündeme getirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Gazze'yi gündeme getirecek

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Gazze'yi gündeme getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Gazze'yi gündeme getirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Gazze'yi gündeme getirecek

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Gazze'yi gündeme getirecek

{relation id:1867900 slug:'baskan-erdogan-nato-zirvesi-icin-abdye-gidiyor-cantasinda-3-onemli-baslik-var'}

{relation id:1867900 slug:'baskan-erdogan-nato-zirvesi-icin-abdye-gidiyor-cantasinda-3-onemli-baslik-var'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23