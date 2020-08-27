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Aktüel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Doğu Akdeniz'deki) Kriz dayanışma ruhuyla çözülmeli"
Aktüel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Doğu Akdeniz'deki) Kriz dayanışma ruhuyla çözülmeli"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:28:12 -
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Doğu Akdeniz'deki) Kriz dayanışma ruhuyla çözülmeli"

BERLİN (AA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki krizin ittifak içinde dayanışma ruhuyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten herkesin endişe duyduğunu belirtti.

Almanya’nın tansiyonu düşürme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "Bu kriz ittifak içinde dayanışma ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmelidir. Diyalog ve gerilimin düşürülmesi herkesin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel ise iki NATO ülkesi arasında geçtiği için Akdeniz’in doğusundaki gerilimden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Merkel, Almanya’nın (Doğu Akdeniz'de) tansiyonun düşmesi için çaba sarf ettiğini anımsatarak, bu konuda izlenecek doğru yolu ve imkanları ele alacaklarını ifade etti.


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