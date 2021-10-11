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Dünya NATO gemileri Samsun'dan harekete geçti
Dünya

NATO gemileri Samsun'dan harekete geçti

NATO’nun Karadeniz faaliyetleri kapsamında Samsun'da bulunan 5 savaş gemisi bölgeden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 12:45:00 -
NATO gemileri Samsun'dan harekete geçti

NATO’nun rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında 7 Ekim’de Samsun’a gelen 5 savaş gemisi, bu sabah itibarıyla limandan ayrıldı.

Türkiye, İtalya, Romanya, İspanya ve Bulgaristan’a ait 5 savaş gemisi 7 Ekim’de Samsun Limanı’na demir atmıştı. Rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında Samsun’a gelen 5 gemi, 4 gün burada kaldı. Gemilerin ihtiyaç molası verdiği öğrenildi.

5 savaş gemisi bu sabah demir alarak Samsun Limanı’ndan ayrıldı. Karadeniz’e açılan gemilerin Çanakkale’ye gittiği bildirildi.

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