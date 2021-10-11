NATO gemileri Samsun'dan harekete geçti
NATO’nun Karadeniz faaliyetleri kapsamında Samsun'da bulunan 5 savaş gemisi bölgeden ayrıldı.
NATO’nun rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında 7 Ekim’de Samsun’a gelen 5 savaş gemisi, bu sabah itibarıyla limandan ayrıldı.
Türkiye, İtalya, Romanya, İspanya ve Bulgaristan’a ait 5 savaş gemisi 7 Ekim’de Samsun Limanı’na demir atmıştı. Rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında Samsun’a gelen 5 gemi, 4 gün burada kaldı. Gemilerin ihtiyaç molası verdiği öğrenildi.
5 savaş gemisi bu sabah demir alarak Samsun Limanı’ndan ayrıldı. Karadeniz’e açılan gemilerin Çanakkale’ye gittiği bildirildi.