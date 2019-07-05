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NATO füze savunma sistemini Rusya’ya karşı geliştirmeyi düşünüyor

Avrupalı yetkililer, NATO askeri yetkililerinin Rus orta menzilli nükleer füzelerini vurabilecek hale getirmek üzere savunma sistemlerini geliştirme yollarını araştırdığını bildirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:47
NATO füze savunma sistemini Rusya’ya karşı geliştirmeyi düşünüyor

Avrupalı yetkililer, NATO askeri yetkililerinin Rus orta menzilli nükleer füzelerini vurabilecek hale getirmek üzere savunma sistemlerini geliştirme yollarını araştırdığını bildirdi.


Avrupalı yetkililer, NATO yetkililerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın gelecek ay sona ermesinin ardından savunma sistemlerini yeni konuşlandırılmış Rus orta menzilli nükleer füzelerini vurabilecek hale getirmek üzere geliştirme yollarını araştırdığını bildirdi. NATO’nun İran gibi bölge dışından gelen tehditlere karşı mevcut füze savunma sisteminde yapılacak herhangi bir değişikliğin muhtemelen ittifakın üye ülkelerini böleceği ve Rusya’yı kızdıracağı düşünülüyor. Eski bir Pentagon yetkilisi ve ittifak konusunda uzman olan Jim Townsend, "Bu Ruslarla bizi geri dönüşü olmayan bir noktaya getirirdi" dedi.


ABD’nin Şubat ayında yaptığı açıklamada, Moskova’nın yıllarca süren ihlale dayanarak 8 Aralık 1987 tarihinde ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekileceğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, söz konusu anlaşmanın askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. SSCB ve ABD’nin 500-1000 kilometre ve 1000-5500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt ettiği anlaşma ile 1991 ortalarına kadar 2 bin 692 füze imha edilmişti.



Rusya’ya karşı yeni bir girişim


NATO büyükelçileri, bugün Brüksel’de Rusya’yı yeni seyir füzelerini geri çekmeye ikna etmek için ve anlaşmayı tekrar yürürlüğe sokmak için son bir girişimde bulunacak. NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise, balistik füze savunma sistemlerini iyileştirme fizibilite çalışmalarının devam ettiğini reddetti. Lungescu, NATO’nun mevcut füze savunma sisteminin ne yeniden geliştirildiğini ne de bunun Rusya’ya karşı bir şey olduğunu söyledi.


Ancak Genel Sekreter Jens Stoltenberg geçen hafta ayrıntıları vermeden yaptığı açıklamada, NATO’nun yeni hava ve füze savunması yapmayı düşündüğünü söylemişti. Adının öğrenilmesini istemeyen üst düzey bir NATO yetkilisi ise, Rus seyir füzelerinin artan tehdidi göz önüne alındığında NATO üyelerinden Ekim ayındaki savunma bakanları toplantısı veya Aralık zirvesinden sonra savunma seçeneklerini incelemesinin istendiğini söyledi. Yetkili, eğer NATO üyeleri balistik füze savunma sahalarının misyonunu değiştirme konusunda anlaşabilirlerse Rus seyir füzelerine karşı savunma için yeni sistemler getirecek bir uzlaşmaya açık olabileceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:47
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