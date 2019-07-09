National Geographic giyim koleksiyonu Boyner'de

İSTANBUL (AA) - National Geographic ile Boyner iş birliğinden doğan, National Geographic logolu ürünlerden oluşan kapsül koleksiyon, içindeki kaşifi ortaya çıkarmak isteyenlerle Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de buluşuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, etkileyici hikaye anlatımı ve ikonik görselleriyle 131 yıldır içimizdeki kaşifi ortaya çıkarmaya çağıran National Geographic, lisanslı ürünlerinden oluşan kapsül koleksiyon için Boyner ile bir araya geldi.

Efsanevi sarı çerçeve logolu ürünlerden oluşan kapsül koleksiyon, ilk aşamada yaza özel tişört, deniz şortu ve kargo şortunun yanı sıra lifestyle ayakkabı, şapka, çorap ve çanta gibi farklı aksesuarlarla Boyner mağazalarında yerini aldı. Koleksiyon, sonbahar-kış sezonu için eklenecek outdoor bot, ayakkabı, atkı, eldiven, şemsiye, yağmurluk, sweatshirt, eşofman altı ve yağmur çizmeleriyle genişlemeye devam edecek.

National Geographic’in televizyon, dergi, kitap, seyahat ve etkinliklerinden elde edilen tüm gelirlerde olduğu gibi lisanslı ürünlerini Boyner mağazalarından satın alanlar da National Geographic’in dünyaca ünlü kaşiflerini ve onların bilimsel çalışmalarını dolaylı yoldan desteklemiş olacak.

Türkiye’de ilk kez ve sadece Boyner ve boyner.com.tr'de satışa sunulan National Geographic kapsül koleksiyonu hayranlarını bekliyor.