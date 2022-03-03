Natamisin nedir, nerelerde kullanılır? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir?

Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre; natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesidir.

Natamisin özellikle peynirlerde küf ve maya üremesini engellemek amacı ile kullanılır. Böylece ürünlerin raf ömrü uzatılır ve ürünlerde mikotoksin oluşum riski engellenir.

Natamisin, genellikle toprakta bulunan Streptomyces natalensisden fermentasyon ile üretilir. Gıdalarda kullanımı genellikle sprey yöntemi ile yüzeye uygulanması veya salamura suyuna ilave edilmesi şeklindedir.

Natamisin nerelerde kullanılır?

Natamisin özellikle peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde ve sosis ve sucuklarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde meyve suyu ve şaraplarda da kullanılabilmektedir.

Natamisin kullanımı yasak mı?

Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler Ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre (Ek 3 Bölüm C) natamisin; sert, yarı sert ve yarı yumuşak peynirlerin ve kurutulmuş, kürlenmiş sosislerin yüzey uygulamalarında 1 dm2 lik yüzeyde en çok 1 mg bulunabilir ancak 5 mm’lik derinlikte bulunmayacak şekilde kullanılabilir.

Natamisin zararları

Natamisinin günlük vücuda alım miktarı 0.3 mg/kg vücut ağırlığıdır. Fazla kullanıldığında toksik etkisi olmamasına rağmen insan sağlına zarar verebilmektedir.

Natamisin hücre zarında steroller ile özellikle ergosterol ile birleşerek hücrenin geçirgenlik mekanizmasını tahrip eder. Bu durumda hücreden katyon sızıntısı nedeniyle hücre içindeki pH da hızlı bir düşme oluşur.